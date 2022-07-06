На Хмельниччині на підприємстві-постачальнику м’яса до шкіл і лікарень знайшли стафілокок

На Хмельниччині на одному з приватних підприємств фахівці виявили значні порушення загальних гігієнічних вимог щодо поводження з харчовими продуктами.
Йдеться про м’ясопереробне підприємство, яке є постачальником м’яса до шкіл, садочків та лікарень Хмельницького. Купівля здійснюється за результатами проведених тендерів.
Про це повідомляють в управлінні Держпродспоживслужби області.
Днями ветеринарний лікар здійснював черговий державний нагляд на бійні. Під час перевірки він виявив порушення загальних гігієнічних вимог. Лабораторні досліджень у змивах з поверхонь, що контактують з харчовими продуктами виявили коагулазопозитивний стафілокок та бактерії групи кишкової палички.
"Зазначені порушення можуть призвести до виникнення харчових отруєнь, створюють загрозу життю та здоров’ю громадян, а особливо під загрозою вразливі верстви населення - діти та особи, які перебувають на лікуванні", - наголосили у Держпродспоживслужбі.
Крім того, на підприємстві проводили забій неідентифікованих тварин без наявних супровідних ветеринарних документів. Наразі діяльність бійні призупинена.
За порушення вимог на юридичних осіб підприємства можуть накласти штраф у розмірі 65 тисяч гривень, на фізичних осіб – підприємців – у розмірі 39 тисяч гривень.
Нагадаємо, отруїлося шаурмою в Києві щонайменше 23 людини, серед яких троє - діти. Її купували у Дарницькому районі столиці.
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