На Хмельниччині 19-річний юнак з ножем напав на п’ятьох односельців

На Хмельниччині 19-річний юнак з ножем напав на п’ятьох односельців

Після затримання зловмисника помістили до психіатричного закладу.

Наприкінці жовтня 19-річний мешканець села Білокриниччя у Хмельницькій області намагався позбавити життя двох своїх сусідів та погрожував вбивством трьом односельцям.

Про це повідомили у пресслужбі Шепетівського районного управління поліції.

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Хлопець серед білого дня йшов вулицею, коли побачив своїх сусідів. Юнак, без якоїсь причини, маючи при собі металеву шпичку, напав на чоловіка та його дружину. Але на цьому молодик не спинився.

Далі зловмисник зайшов на подвір’я знайомого та наніс йому заготовленими знаряддями декілька ударів в область грудної клітини. До того ж 19-річний юнак ще погрожував вбивством сестрі та товаришу потерпілого.

Налякані мешканці села викликали працівників поліції, яким вдалось вгамувати агресивного хлопця. Після затримання зловмисника помістили до психіатричного закладу. Там є умови, що виключають його небезпечну поведінку.

За висновком судово-психіатричної експертизи, хлопець страждає на психічні розлади. Він потребує застосування примусових заходів медичного характеру. Слідство клопотатиме аби юнака помістили до лікувального закладу із суворим наглядом.

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