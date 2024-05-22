На Хмельниччині 23-річний хлопець отримав три повістки: чи мобілізували його

На суді хлопець наголосив, що боїться служити в армії.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили 23-річного хлопця, якому тричі вручали повістку, проте він відмовлявся від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Славутського міськрайонного суду Хмельницької області.

За даними суду, призовник проходив строкову військову службу, 2021 року він був звільнений у запас та зарахований до оперативного резерву 1 черги.

У травні 2022 року хлопця визнали придатним до військової служби. У вересні 2023 року підсудний отримав дві повістки, проте категорично відмовився від мобілізації.

26 жовтня 2023 року житель Хмельниччини пройшов повторну ВЛК, яка визнала його придатним до мобілізації. Тоді йому вручили третю повістку, проте чоловік знову відмовився від призову.

На суді хлопець провину визнав. Він пояснив, що ще 2022 року був готовий служити, проте його тоді не призивали. Далі він думав, що "за станом здоров`я та в силу свого віку він не підлягає мобілізації". Житель Хмельниччини зазначив, що у нього були проблеми з ногою і він не хоче мобілізовуватись до війська.

Старший офіцер відділення обліку мобілізаційної роботи на суді пояснив, що хлопця можуть мобілізувати, попри вік, оскільки він є в оперативному резерві, який не залежить від вікової категорії. Інший працівник ТЦК на суді додав, що призовник не хотів отримувати повістку, бо "боявся, що загине на війні".

Суд визнав жителя Хмельниччини винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Міністерстві оборони повідомили, чи продовжать після 18 травня роздавати повістки на вулицях.

Читайте також: