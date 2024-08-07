На Хмельниччині 25-річний офіцер ТЦК вимагав хабар за оновлення даних і ВЛК (фото)

У Хмельницькій області затримали 25-річного офіцера ТЦК, який за 40 тисяч гривень пообіцяв військовозобов’язаному виготовити військово-обліковий документ і довідку про проходження ВЛК.

Про це повідомили у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Західного регіону.

"За даними слідства, 25-річний підозрюваний вимагав у громадянина 40 тисяч гривень за виготовлення військово-облікових документів, постановки на облік, видачу тимчасового посвідчення військовозобов’язаного, внесення про нього відомостей у відповідну систему та проходження ВЛК без фактичної присутності. Для цього він мав вплинути на медиків та колег із ТЦК", - йдеться у повідомленні.

Офіцера ТЦК затримали під час отримання обумовленої суми.

Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із можливістю внесення застави та відсторонено від виконання службових обов’язків.

Перевіряється причетність до злочину інших осіб.

Нагадаємо, чоловікам, які у липні поточного року у Ворохті на Прикарпатті жорстоко побили співробітника Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП), повідомлено про підозру.

Погрози, побиття та викрадення людей! Тернопільським ТЦКівцям оголосили підозру!

Читайте також: