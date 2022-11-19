Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На Хмельниччині 40-тисячне місто-супутник АЕС залишилося без електрики: що відомо

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
Дата публікації
Перегляди
566
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На Хмельниччині 40-тисячне місто-супутник АЕС залишилося без електрики: що відомо

Фото: УНІАН

Світло є лише на об'єктах критичної інфраструктури.

Місто-супутник Хмельницької АЕС - Нетішин - у суботу, 19 листопада, повністю опинилося без електроенергії. До мережі підключена лише критична інфраструктура.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради. 

"Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що сталося аварійне відключення світла у зв'язку з перевантаженняи електромережі. Світло подають лише до критичної інфраструктури: медсанчастина. Крм того, є подавання води у місті.

До слова, місто вже залишалося без електрики та води через ракетні удари російської армії 22 жовтня. До слова, у Нетішині проживає близько 40 тис. людей. 

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям треба готуватися до найгіршого. За його словами, відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

Своєю чергою, аналітик енергетичних ринків Максим Білявський каже, що в Україні можуть почати відключати електроенергію на 8 годин за раз. Така ситуація може тривати тиждень і більше.

Читайте також:

Дефіцит електроенергії: відключення світла поза графіком триватимуть далі

Дефіцит електроенергії: відключення світла поза графіком триватимуть далі

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
566
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація