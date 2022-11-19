На Хмельниччині 40-тисячне місто-супутник АЕС залишилося без електрики: що відомо

Світло є лише на об'єктах критичної інфраструктури.

Місто-супутник Хмельницької АЕС - Нетішин - у суботу, 19 листопада, повністю опинилося без електроенергії. До мережі підключена лише критична інфраструктура.

Про це повідомили у пресслужбі міської ради.

"Сталося аварійне відключення на невизначений термін на всій території міста", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що сталося аварійне відключення світла у зв'язку з перевантаженняи електромережі. Світло подають лише до критичної інфраструктури: медсанчастина. Крм того, є подавання води у місті.

До слова, місто вже залишалося без електрики та води через ракетні удари російської армії 22 жовтня. До слова, у Нетішині проживає близько 40 тис. людей.

Нагадаємо, голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький попередив, що українцям треба готуватися до найгіршого. За його словами, відключення електроенергії можуть бути дуже тривалими.

Своєю чергою, аналітик енергетичних ринків Максим Білявський каже, що в Україні можуть почати відключати електроенергію на 8 годин за раз. Така ситуація може тривати тиждень і більше.

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