На Хмельниччині активістка справила малу потребу у приміщенні ТЦК і заявила про побиття – відео

У Хмельницькій області спалахнув скандал із "побиттям" активістки у військкоматі.

У Хмельницькій області стався скандал із нібито "побиттям" активістки громадської організації в одному із військкоматів. Проте у ТЦК спростували цю інформацію і розповіли, що насправді сталося.

Про це повідомляє ОК "Захід".

"У Дунаївцях Хмельницької області представниця громадської організації "Доста Україна" вчинила провокацію в приміщенні ТЦК шляхом справляння фізіологічних потреб, відмовлялась покинути приміщення та не реагувала на вимоги поліцейських", - йдеться у повідомленні.

Там також додали, що на сторінці ГО у Facebook цю подію висвітлено як "побиття активістки військовослужбовцями ТЦК".

У лікарні жінка відмовилась від проходження медогляду та госпіталізації. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом хуліганства.

Нагадаємо, військовий розніс “мотиваційний” ролик Львівського ТЦК про мобілізацію (відео).

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