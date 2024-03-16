На Хмельниччині автівка злетіла у став: загинули двоє чоловіків

У місті Полонне, що на Хмельниччині, сталася смертельна ДТП. Водій та пасажир легковика загинули.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

За їхньою інформацією, місцевий житель, керуючи автомобілем BMW-730, з’їхав у став. У результаті ДТП водій та його пасажир загинули.

За цим фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за статтею (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України й наразі встановлюють усі обставини події.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік переїхав трактором на смерть 83-річну тещу.

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