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На Хмельниччині батько ґвалтував та розбещував своїх дітей-двійнят

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На Хмельниччині батько ґвалтував та розбещував своїх дітей-двійнят

Жителя Хмельниччини посадили за зґвалтування та розбещення своїх малолітніх дітей / Фото: pixabay.com

Зловмисник ґвалтував доньку, а сина змушував дивитися порнографічні відео.

У Хмельницькій області суд визнав чоловіка винним у зґвалтуванні та розбещенні свої малолітніх дітей-двійнят.

Про це повідомляє Офіс генпрокурора.

За інформацією прокурорів, чоловік упродовж декількох років розбещував своїх дітей-двійнят.

Батько почав вчиняти злочини, коли хлопчику та дівчинці було по 5 років. Він примушував дітей дивитись відео порнографічного характеру.

Також, користуючись відсутністю дружини, періодично ґвалтував доньку. Аби діти мовчали, він погрожував фізичною розправою над ними та їхньою матір’ю.

Під час судового розгляду зловмисник заперечував свою провину. Однак, на підставі зібраних доказів, її повністю доведено. Наступні 12 років ґвалтівник проведе у в'язниці.

Раніше повідомлялося, що на Буковині чоловік зґвалтував 10-річну сусідку і шість років ховався за кордоном. Проте 2022 року він повернувся до України. Тоді його затримали.

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Дата публікації
Перегляди
838
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