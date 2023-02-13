На Хмельниччині четверо рибалок провалились під кригу: двоє загинули (фото)

Рятувальники дістали тіла загиблих.
На Хмельниччині четверо рибалок провалились під кригу. Рятувальникам вдалось врятувати двох, інші двоє загинули.
Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Хмельницькій області.
За інформацією рятувальників, у неділю вранці з водойми у селі Стреків Вовковинецької тергромади дістали тіла двох чоловіків 1961 та 1964 року народження.
"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового відділку поліції про те, що на поверхні водойми виявлено тіла двох рибалок без ознак життя. Тож необхідна допомога надзвичайників у вилученні загиблих з води. Бійці ДСНС за допомогою надувного човна та мотузки дістали тіла двох чоловіків та передали їх правоохоронцям для встановлення причин та обставин загибелі", — йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у Рівному провалився під лід та загинув 14-річний хлопець. Підліток святкував свій день народження в день трагедії.
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