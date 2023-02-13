На Хмельниччині четверо рибалок провалились під кригу: двоє загинули (фото)

На Хмельниччині четверо рибалок провалились під кригу. Рятувальникам вдалось врятувати двох, інші двоє загинули.

Про це повідомили у пресслужбі ГУ ДСНС у Хмельницькій області.

За інформацією рятувальників, у неділю вранці з водойми у селі Стреків Вовковинецької тергромади дістали тіла двох чоловіків 1961 та 1964 року народження.

Фото: Головне управління ДСНС України у Хмельницькій області

"До Служби порятунку "101" надійшло повідомлення від чергового відділку поліції про те, що на поверхні водойми виявлено тіла двох рибалок без ознак життя. Тож необхідна допомога надзвичайників у вилученні загиблих з води. Бійці ДСНС за допомогою надувного човна та мотузки дістали тіла двох чоловіків та передали їх правоохоронцям для встановлення причин та обставин загибелі", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Рівному провалився під лід та загинув 14-річний хлопець. Підліток святкував свій день народження в день трагедії.

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