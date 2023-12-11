На Хмельниччині чоловік двічі відмовився від мобілізації, бо "відвідує церкву": чи покарали його

У Хмельницькій області до іспитового терміну засудили чоловіка, який отримав дві повістки, проте відмовився від мобілізації. На суді він заявив, що "відвідує церкву, яка забороняє брати до рук зброю".

Про це йдеться у вироку Нетішинського міського суду Хмельницької області.

За даними суду, 21 серпня 2023 року чоловіка визнали придатним до служби в армії. 1 вересня 2023 року він отримав повістку, в якій йшлось, що чоловік повинен прибути до ТЦК і СП за викликом. 6 вересня чоловіку зателефонували з військкомату та повідомили, що він повинен прибути на службу, проте він ухилився. 25 вересня йому вручили другу повістку, проте житель Хмельниччини знову її проігнорував.

На суді чоловік повідомив, що на початку серпня він працював охоронцем у місцевому магазині. На роботі він отримав повістку та прибув до ТЦК і СП для уточнення даних. Чоловіка визнали придатним до служби в армії та хотіли мобілізувати, проте він пояснив, що "відвідує церкву, яка забороняє брати до рук зброю" і просив призначити йому альтернативну службу, у чому йому відмовили. Наступні повістки він теж проігнорував.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України та засудив до 3 років позбавлення волі, замінивши на 1 рік іспитового.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Нагадаємо, полковник запасу висловився щодо мобілізації в Україні.

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