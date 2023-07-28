На Хмельниччині чоловік ґвалтував дівчинку, а хлопчика змушував дивитися порно

Хмельницький суд призначив 12 років ув'язнення чоловікові, який роками ґвалтував свою малолітню доньку. Коли ж дитина опиралась, він погрожував їй вбивством і також залякував, що поб'є її матір та брата.

Про це пише ZAXID.net

Як йдеться у вироку Хмельницького міськрайонного суду, потерпіла дівчина розповіла, що батько розбещував її приблизно з п'ятирічного віку і робив це систематично. Він змушував дівчину пити протизаплідні таблетки, погрожував їй вбивством у разі заперечень та заявляв, що поб'є її маму та брата, якщо вона відмовиться вступати з ним у статевий акт.

Згідно з висновками експертизи, внаслідок пережитого насильства у дівчини розвинувся посттравматичний стресовий розлад.

Дитина про все розповіла мамі лише 2020 року. До цього не говорила черех страх перед батьком. Жінка одразу ж написала заяву до поліції.

Під час слідства з'ясувалось, що чоловік розбещував не лише доньку, а й малолітнього сина: зокрема, він змушував обох дітей дивитись мультики порнографічного характеру.

Обвинувачений батько свою провину категорично заперечував і заявив, що його обмовляють через те, що 2018 року він покинув дружину та знайшов іншу жінку. Однак суд розцінив ці покази критично, бо чоловік сам визнав, що навіть після розлучення іноді приходив ночувати до будинку колишньої дружини і ніякого конфлікту з нею не мав.

Суддя визнав чоловіка винним у порушенні декількох статей ККУ: ч.3 та ч.4 ст. 152 ККУ (зґвалтування особи, якій не виповнилося 14 років) та ч.2 ст. 156 ККУ (розбещення неповнолітніх). Сумарно йому призначили 12 років ув'язнення.

Нагадаємо, на Хмельниччині до 15 років ув'язнення засудили чоловіка, який ґвалтував 12-річну доньку своєї співмешканки.

Читайте також: