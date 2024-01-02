На Хмельниччині чоловік ховався від мобілізації та заліз до бару, бо "хотів їсти": суд його покарав 

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який категорично відмовився від мобілізації "через віру" та заліз до бару, щоб пограбувати його.

Про це йдеться у вироку Полонського районного суду Хмельницької області.

З даними суду, чоловік 4 серпня 2023 року посеред ночі він заліз до приміщення місцевого бару з метою пограбування закладу харчування. Того ж дня ВЛК визнала його придатним до служби в армії.

У вересні жителю Хмельниччини вручили повістку і він повинен був прибути до ТЦК і СП, проте ухилився. Згодом йому повторно вручили повістку, проте він також не прийшов до військкомату.

Загалом ухилянт отримав три повістки, проте переховувався від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав та повідомив, що до бару заліз, бо посварився з дівчиною та хотів їсти. А від мобілізації відмовився, оскільки "його віра забороняє вбивати людей".

Релігійна організація "Свідків Єгови" повідомила суд, що підозрюваний від 2015 року більше не є прихожанином їхньої церкви.

"Ухиляючись від призову на військову службу під час мобілізації, на особливий період, підсудний, як громадянин України маючи такий обов`язок, при цьому "пояснюючи" своє небажання вірою в Бога, нівелює важливість виконаного обов`язку іншими співгромадянами. Виправдовуючи свою позицію, обвинувачений тим самим перекладає обов`язок із захисту Вітчизни, на інших співгромадян, порушуючи тим самим принцип рівності прав та обов`язків. А отже, покарання за вчинене кримінальне правопорушення повинно бути співмірним спричиненим наслідкам та таким, що гарантує адекватне реагування на загрозу національної безпеки держави", - йдеться у поясненні суду.

А тому жителя Хмельниччини визнали винним за ч.1 ст.162, ст. 336 КК України та засудили до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Тернопільщині працівники ТЦК на вулиці зупинили чоловіка. Він вигадав, як уникати мобілізації.

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