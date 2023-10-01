На Хмельниччині чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину і зґвалтував її

Дитина сама звернулася до поліції.

На Хмельниччині 41-річний чоловік напоїв алкоголем 13-річну дівчину, а потім зґвалтував її, скориставшись тим, що дівчина не могла чинити опір.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Хмельниччини.

"Обвинувачений запропонував потерпілій вжити разом з ним алкоголь, на що вона погодилась. Коли 13-річна дівчинка перебвала в стані сильного алкогольного сп'яніння, фігурант скористався її безпорадним станом та зґвалтував", – йдеться у повідомленні.

Про інцидент повідомила сама дівчина, зателефонувавши до поліції. Чоловікові інкримінують порушення ч.4 ст. 152 ККУ (згвалтування малолітньої дівчини). Йому загрожує від десяти до 15 років ув'язнення.

Наразі досудове розслідування справи завершене. Матеріали скерували до суду.

Нагадаємо, у Миколаївській області 36-річний житель Братської територіальної громади зґвалтував 7-річну доньку співмешканки, а щоб дитина не розповіла про це, погрожував їй застосуванням насильства.

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