На Хмельниччині чоловік не з'явився до ТЦК через похмілля: як його покарали

На Хмельниччині судили чоловіка, який ухилився від мобілізації, оскільки той не зміг прибути до ТЦК через похмілля.

Про це йдеться у вироку Красилівського районного суду.

Зазначається, що його спершу засудили до трьох років тюрми, проте покарання було змінено на рік іспитового терміну.

За матеріалами справи, військовозобов'язаний визнав свою провину у вчиненні кримінального правопорушення, яке передбачене ст. 336 КК України.

Як пояснив сам чоловік, перед явкою до ТЦК та СП він напився, через що на наступний день почував себе погано. Тому він не з'явився за викликом та не повідомив про це представника ТЦК. У злочині військовозобов'язаний покаявся та готовий служити й захищати Україну.

"Своєю чергою представник ТЦК під час судового засідання розповів, що влітку 2023 року роздавав бойові повістки громадянам. Обвинувачений теж отримав таку повістку, за отримання якої він розписався особисто. Також йому пояснили, яке покарання може чекати на чоловіка, якщо він не з'явиться до ТЦК для отримання бойової повістки", - мовиться у повідомленні.

Обставинами, які зменшують рівень покарання обвинуваченого, визнали щире каяття та визнання своєї провини.

Нагадаємо, є два види відповідальності за ухилення від військової служби – адміністративна та кримінальна.

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