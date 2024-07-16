На Хмельниччині чоловік отримав повістку і рік ховався від мобілізації: чим усе закінчилось

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який рік ховався від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, 2023 року чоловіка визнали придатним до мобілізації. У травні 2023 року йому дали повістку і чоловік повинен був у червні прийти до військкомату, проте цього так і не зробив.

На суді чоловік провину заперечив. Він заявив, що "медичний огляд ним був пройдений не в повному обсязі і військово-лікарська комісія зробила неправильний висновок про його придатність до військової служби, оскільки він пройшов тільки двох лікарів, також не було взято до уваги, що він має травми голови і хребта".

Працівники ТЦК зазначили, що чоловік не скаржився на ВЛК. Вони додали, що підсудний отримав повістку, проте не прийшов для відправлення на військову службу. Також він не відповідав на телефонні дзвінки. Військкоми зазначили, що не могли знайти ухилянта.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, у Волинській області до 1 року обмеження волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації. На суді виявилось, що чоловік хворіє на туберкульоз.

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