На Хмельниччині чоловік поцупив з банкомата понад 1 млн гривень (фото)

Мешканця Кам'янця-Подільського засудили до дев'яти років тюрми за крадіжку 1,2 млн грн з банкомата.

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

Чоловік проник до приміщення, де був встановлений банкомат, пошкодив його і викрав п'ять касет з грішми, після чого зник у невідомому напрямку. Сумарно в касетах було 1,2 млн грн. За декілька місяців поліцейські вирахували чоловіка і затримали.

Крадієм виявився 38-річний житель Кам’янця-Подільського, який вже мав судимість за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Також правоохоронці встановили, що він причетний ще до одного замаху на крадіжку з банкомата. Проте того разу спрацювала сигналізація і йому не вдалося завершити крадіжку.

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

"Кам’янець-Подільський міськрайонний суд завершив розгляд матеріалів кримінального провадження і визнав чоловіка винним у вчиненні крадіжки, вчиненої в особливо великих розмірах, а також у незаконному поводженні зі зброєю, та засудив його до дев'яти років ув’язнення з конфіскацією усього майна, окрім житла", – уточнили у відомстві.

Також суд задовольнив цивільний позов та стягнув з засудженого 1,2 млн грн майнової шкоди.

Нагадаємо, у Києві чоловік розіграв своє пограбування, щоб заплатити за кредит.

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