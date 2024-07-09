На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо його "бусом привезли до ТЦК": чим це закінчилось

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Дунаєвецького районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік у травні 2023 року отримав повістку, проте так і не прийшов до ТЦК та ухилявся від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав, проте заявив, що того дня він прибув до військкомату, проте запізно та не заходив усередину, бо боявся, що його одразу відправлять в армію. Чоловік заявив, що його працівники ТЦК "бусом його завезли на ВЛК, яка нібито швидко визнала підсудного придатним до мобілізації". Чоловік наполягав, що в нього є проблеми з рукою.

Суд проаналізував матеріали справи та визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ. Його засудили до 3 років позбавлення волі.

"Суд не вбачає підстав для врахування пом`якшуючої обставини - щирого каяття обвинуваченого, який заявив про це у судових дебатах. Так, щире каяття це не формальна вказівка на визнання своєї вини, а відповідне ставлення до скоєного, яке передбачає належну критичну оцінку винним своєї протиправної поведінки, її осуд та бажання залагодити провину", - йдеться у поясненні суду.

Вирок суду

Читайте також: