На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації, бо йому не виповнилось 27 років: суд його покарав

На суді чоловік підтвердив, що не хоче служити в армії.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації, бо вважав, що під час війни можуть призивати лише тих, кому більше 27 років.

Про це йдеться у вироку Ізяславського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до служби в армії. Йому вручили повістку і він повинен був прийти до військкомату, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік пояснив, що "він не з'явився, оскільки вважав, що до 27 років його мобілізувати не можуть. Інших причин неявки у нього не було. Також обвинувачений вказав, що на даний час він служити не бажає, оскільки побоюється за своє життя".

Суд спростував те, що чоловіка до 27 років не можуть призвати до армії.

"На військову службу під час мобілізації призиваються резервісти та військовозобов`язані, які перебувають у запасі і не заброньовані в установленому порядку на період мобілізації. Призов резервістів та військовозобов`язаних на військову службу під час мобілізації здійснюється для доукомплектування військових посад, передбачених штатами воєнного часу, у терміни, визначені мобілізаційними планами Збройних сил України та інших військових формувань", - йдеться у поясненні суду.

Також за даними суду, підозрюваний призовною комісією Ізяславського району Хмельницької області 12 лютого 2016 року взятий на облік військовозобов`язаних та зарахований у запас згідно з абз. 5 ч. 10 ст. 14 Закону України «Про військовий обов`язок і військову службу.

Суд визнав чоловіка винним та засудив до 3 років позбавлення волі. Цей вирок ще можна оскаржити в суді.

Вирок суду

Нагадаємо, на Рівненщині чоловік пів року уникав мобілізації, бо "не мав грошей на проїзд".

Читайте також: