На Хмельниччині чоловік відмовився від мобілізації через хвору дитину: чи покарав його суд

На суді чоловік просив суворо його не карати.

У Хмельницькій області до 1 року та 6 місяців позбавлення волі засудили чоловіка, який ухилився від мобілізації, оскільки у день призову повинен був їхати із сином до лікарні.

Про це йдеться у вироку Білогірського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловіка у вересні 2023 року визнали придатним до служби в армії. Також йому вручили повістку на відправлення до військової частини, проте він ухилився від служби в армії.

На суді чоловік провину визнав та розкаявся. Він повідомив, що дійсно не прийшов до ТЦК і СП, оскільки повинен був вести свого хворого сина на огляд до лікарні у Хмельницькому. Чоловік просив суд його суворо не карати та дати можливість виправитись на волі.

Суд встановив, що чоловік з дружиною виховують 7-річного сина, у якого діагностовано дитячий аутизм. Проте до свідчень, що чоловік уник мобілізації через те, що повинен був везти сина до медиків, суд поставився критично.

"На думку суду, підстави для звільнення обвинуваченого від відбування покарання з випробуванням відсутні, адже це не буде достатнім для його виправлення та не відповідатиме суспільному інтересу в державі, яка протистоїть злочинній військовій агресії російської федерації, що в разі такого застосування може стати негативним прикладом для інших осіб", - йдеться у поясненні суду.

Чоловіка визнали винним за ст. 336 КК України та засудили на 1 рік та 6 місяців позбавлення волі.

Цей вирок ще можна оскаржити в апеляційному суді.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

Нагадаємо, на Вінниччині батько 3 дітей відмовився від мобілізації та звинуватив ТЦК у тиску.

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