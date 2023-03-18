На Хмельниччині чоловік загасив цигарку об око підлітка: як покарали зловмисника

Обвинувачений стверджував, що підлітки самі спровокували інцидент, адже гучно розмовляли і матюкалася.

Житель Кам’янця-Подільського на Хмельниччині загасив цигарку об повіко підлітка. Зловмисника було арештовано на 5 місяців.

Про це повідомили в пресслужбі Хмельницького апеляційного суду.

Інцидент трапився 7 липня минулого року. На літній терасі кафе у Кам’янці-Подільському 57-річний місцевий мешканець разом із товаришем розпивали пиво. Поруч стояла компанія підлітків. У якийсь момент гучні розмови хлопців роздратували чоловіка. Зловмисник підійшов до одного з них і приклав недопалок до ока підлітка. Цигарку тримав доти, доки хлопець не відштовхнув нападника.

Медики діагностували в потерпілого неповнолітнього дві опікові рани повіка. За словами правоохоронців, такі травми вважаються легкими тілесними ушкодженнями.

Місцевий суд визнав кам’янчанина винним у хуліганстві та покарав його п’ятьма місяцями арешту.

Що каже обвинувачений

Чоловік разом з адвокатом подали апеляцію і просили замінити арешт виправними роботами. Адвокат стверджував, що його підзахисний має позитивні характеристики і до кримінальної відповідальності притягується вперше.

Обвинувачений стверджував, що підлітки самі спровокували інцидент, адже гучно розмовляли і матюкалася. А цигаркою він нібито випадково потрапив в око.

"Щось вони там голосно кричали, матюкались. Я підійшов до них і кажу: хлопці, трошки тихіше, якщо можна. Вони там щось сказали неприємне слово, і я хотів там ніби налякати і була сигарета в руці. І так вийшло, що я його зачепив сигаретою", – сказав обвинувачений в суді.

Та ці слова не підтвердили ні свідки, ні камери відеоспостереження.

"Судом першої інстанції правильно встановлено, що обвинувачений не розкаявся у вчиненому, не висловлював жаль щодо вчиненого та осуд своєї поведінки, не просив пробачення у потерпілого, що підтвердила в судовому засіданні законний представник неповнолітнього потерпілого. Визнавав свою вину частково, зазначав, що випадково потрапив цигаркою в око, а згодом, вишукуючи виправдування своїх дій, зазначав, що причиною дій стали образливі висловлювання потерпілого, чого не встановлено у ході судового розгляду", – йдеться в ухвалі суду.

Раніше повідомлялося, що на Львівщині син безжально вбив рідну матір.

Також повідомлялося, що у Хмельницькій області батько зарізав молодшого сина, а старший дивом врятувався.

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