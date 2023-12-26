На Хмельниччині чоловік захотів мобілізуватись, але мати забрала його з ТЦК: усе закінчилось судом

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, який спочатку добровільно прийшов до військкомату, але згодом разом із матір'ю вийшов з приміщення ТЦК і СП (територіальний центр комплектування та соціальної підтримки - ред.) та ухилився від мобілізації.

Про це йдеться у вироку Деражнянського районного суду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік добровільно прийшов до військкомату у березні 2023. Його визнали придатним до служби в армії та вручили бойову повістку. Проте чоловік вийшов з ТЦК і СП та не повернувся.

На суді житель Хмельниччини провину не визнав. Він пояснив, що добровільно прийшов до військкомату, де ВЛК визнала його придатним до служби в армії. Того ж дня він отримав повістку, проте через гіпертонічну хворобу покинув приміщення ТЦК і звернувся за медичною допомогою.

Працівник військкомату підтвердив, що підозрюваний добровільно прийшов до ТЦК і СП, де йому вручили повістку після проходження ВЛК. Згодом прийшла мати чоловіка та просила відпустити його, проте їй відмовили. Тоді чоловік залишив свої речі та пішов разом із мамою. Згодом жінка повернулась, щоб забрати речі сина.

Фельдшер повідомила, що до неї телефонувала мати підозрюваного, проте медикиня не надавала йому медичної допомоги та порекомендувала звернутись до сімейного лікаря.

Суд визнав чоловіка винним за ст. 336 КК України і засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду / Фото: Єдиний державний реєстр судових рішень

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