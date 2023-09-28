На Хмельниччині чоловіка побили до реанімації за зауваження вимкнути російський шансон

Син постраждалого чоловіка від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває на Донецькому напрямку.

У місті Дунаївці на Хмельниччині молодики мало не до смерті побили чоловіка, який зробив їм зауваження, бо ті слухали російський шансон на усю вулицю.

Про це повідомила у Facebook дружина постраждалого Наталя Алєксєєва.

За її словами, чоловіки перебували у нетверезому стані. Інцидент трапився біля магазину "Оазис" .

"Нанесли важкі травми, після яких він перебував в реанімаційному відділенні, попереду ще дорогі операції та важка реабілітація. А ці "пошановувачі російського" і надалі гуляють вулицями нашого міста", - пише жінка.

Дружина постраждалого чоловіка додає, що їхній син від початку повномасштабного вторгнення Росії перебуває на Донецькому напрямку, захищає Україну, поки інші розпивають та слухають мову ворога.

"Я хочу запитати, де справедливість, порядність та чесність. За що гинуть молоді хлопці. Син через декілька днів їде на передову, чоловік - у лікарні", - у розпачі написала Наталія.

З'явилося відео побиття

У Мережі опублікували відео побиття. На кадрах видно, що один із чоловіків підійшов до іншого, вони розмовляли. В якийсь момент один молодик відходить у бік магазину, а другий наздоганяє його, декілька разів штовхає і кидає на асфальт. Потім лежачого та у крові чоловіка він добиває кулаками і ногами. Поряд були ще двоє чоловіків. Далі хлопці сіли в авто і поїхали геть.

Люди, які проходять повз бійку, не зупиняться і не намагаються з'ясувати обставини конфлітку. Вони йдуться повз чоловіків, які б'ють потерпілого мало не до смерті, по своїх справах.

На Хмельниччині чоловіка побили до реанімації за зауваження вимкнути російських шансон

Що кажуть у поліції

На сайті ГУНП в Івано-Франківській області розповіли подробиці конфлікту. За побиття 64-річного чоловіка затримали 26-річного хлопця, йому загрожує до 3-х років позбавлення волі.

"26-річний чоловік, перебуваючи в стані алкогольного спʼяніння, гучно ввімкнув музику в автомобілі свого товариша. За словами очевидців, це були пісні російських виконавців. Через це потерпілий, який у той час проходив повз, зробив молодику зауваження та наполіг, щоб той вимкнув музику. У відповідь підозрюваний агресивно відреагував та побив незнайомця", - розповіли у поліції.

За інформацією правоохоронців, потерпілого госпіталізували до лікарні. Його стан лікарі оцінюють як задовільний.

"Слідчі Камʼянець-Подільського районного управління поліції оголосили зловмиснику підозру за ч. 1 ст. 122 (Умисне середньої тяжкості тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України та винесли клопотання про призначення йому судом запобіжного заходу у вигляді цілодобово домашнього арешту, що передбачено діючим законодавством", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у Києві запровадили мораторій на використання російського культурного продукту.

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