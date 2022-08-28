На Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою

На Хмельниччині засуджено розбійників, які напали на чоловіка з розпеченою праскою.

За скоєне зловмисники отримали сім з половиною та вісім років ув’язнення.

Про це повідомили у подіції Хмельницької області.

До поліції звернувся житель селища Понінка. Заявник повідомив, що двоє його знайомих напали на нього та пограбували.

Також читайте У Дніпропетровській області чоловік зарізав товариша просто посеред вулиці

"Раніше судимі місцеві жителі віком 28 та 33 років після розпиття спиртного в помешканні потерпілого напали на господаря будинку, завдали йому тілесних ушкоджень розпеченою праскою та викрали у нього телевізор, мобільний телефон, банківську картку, а також паспорт. Після скоєного зловмисники зникли у невідомому напрямку", - розповіли у поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників та затримали їх. Під час санкціонованого обшуку у квартирі одного з затриманих поліцейські виявили та вилучили викрадене майно.

Їм призначили покарання у вигляді семи з половиною та восьми років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині троє чоловіків побили до смерті товариша.

Поліцейському загрожує довічне ув'язнення за вбивство бійця тероборони в Рівному

Читайте також: