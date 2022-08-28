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На Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою

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На Хмельниччині двоє колишніх в'язнів катували чоловіка розпеченою праскою

Фото: УНІАН

На Хмельниччині засуджено розбійників, які напали на чоловіка з розпеченою праскою.

За скоєне зловмисники отримали сім з половиною та вісім років ув’язнення.

Про це повідомили у подіції Хмельницької області.

 До поліції звернувся житель селища Понінка. Заявник повідомив, що двоє його знайомих напали на нього та пограбували.

"Раніше судимі місцеві жителі віком 28 та 33 років після розпиття спиртного в помешканні потерпілого напали на господаря будинку, завдали йому тілесних ушкоджень розпеченою праскою та викрали у нього телевізор, мобільний телефон, банківську картку, а також паспорт. Після скоєного зловмисники зникли у невідомому напрямку", - розповіли у поліції.

Правоохоронці оперативно встановили особи нападників та затримали їх. Під час санкціонованого обшуку у квартирі одного з затриманих поліцейські виявили та вилучили викрадене майно.

Їм призначили покарання у вигляді семи з половиною та восьми років ув’язнення.

Раніше стало відомо, що на Хмельниччині троє чоловіків побили до смерті товариша.

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