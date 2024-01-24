На Хмельниччині експравоохоронець та адвокат підробляли документи для ухилянтів

Експравоохоронець та місцевий адвокат організували схему виїзду за кордон для ухилянтів.

На Хмельниччині під суд відправили правоохоронця та адвоката, які займалися підробленням документів для ухилянтів та шахрайством. Батькам одного з засуджених вони обіцяли організувати схему “президентського помилування”.

Про це повідомили в пресслужбі ДБР.

Як зазначається, експравоохоронець та місцевий адвокат організували схему виїзду за кордон для ухилянтів. Довідки, які для цього були потрібні, виготовляв колишній працівник поліції. Коштувала вона чотири тисячі євро. Проте злочинну діяльність було викрито у березні 2022 року.

Вже під час слідчих дій працівники ДБР викрили ще один злочин.

“Вони обіцяли батькам організувати “президентське помилування” їх сина, який спричинив смертельну ДТП поблизу села Веселівка Хмельницького району у 2021 році. Через зіткнення загинула уся родина – подружжя та їхній 2-річний син. Суд присудив винуватцю вісім років позбавлення волі. Правоохоронець знав батьків засудженого та запропонував їм звернутися до адвоката, який начебто мав посприяти у “розв'язанні питання”. Він запевнив, що за 20 тисяч доларів США знайде підстави та методи впливу, аби чоловік опинився на волі”, - розповіли в ДБР.

Там також додали, що зараз вже правоохоронець звільнений зі служби. Він та адвокат обвинувачуються у сприянні незаконному переправленню осіб через державний кордон та шахрайстві (ч. 3 ст. 332, ч. 3 ст. 190 КК України), а експравоохоронець – ще й у підробленні офіційних документів (ч. 3 ст. 358 КК України).

Санкція статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 9 років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, що правоохоронці протягом тижня ловили сина львівського бізнесмена Романа Гринкевича. Про його пересування країною повідомляли небайдужі громадяни.

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