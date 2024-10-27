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На Хмельниччині гримлять вибухи: росіяни знову атакують "Шахедами"

На Хмельниччині гримлять вибухи: росіяни знову атакують "Шахедами"

Росія щодня атакує Україну “Шахедами” / Фото: ТСН.ua

У регіоні триває повітряна тривога.

Сьогодні, 27 жовтня, у Хмельницькій області чути звуки вибухів. Наразі у регіоні триває повітряна тривога. 

Напередодні у Повітряних силах України повідомили, що групи ударних БпЛА рухаються з Житомирської області у західному напрямку.

Нагадаємо, 26 жовтня окупанти також атакували Хмельниччину. Тоді тривога тривала від 5 ранку до 11.00. Місцева влада повідомляла про роботу ППО - збито 8 "Шахедів". Внаслідок атаки частина міста залишилася без світла.

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