На Хмельниччині гримлять вибухи: росіяни знову атакують "Шахедами"

Сьогодні, 27 жовтня, у Хмельницькій області чути звуки вибухів. Наразі у регіоні триває повітряна тривога.

Напередодні у Повітряних силах України повідомили, що групи ударних БпЛА рухаються з Житомирської області у західному напрямку.

Нагадаємо, 26 жовтня окупанти також атакували Хмельниччину. Тоді тривога тривала від 5 ранку до 11.00. Місцева влада повідомляла про роботу ППО - збито 8 "Шахедів". Внаслідок атаки частина міста залишилася без світла.