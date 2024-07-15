На Хмельниччині хлопець створив акаунт дівчини та обдурив свого друга на пів мільйона гривень: подробиці

19-річний хлопець створив фейковий акаунт дівчини в Instagram та познайомився з 22-річним мешканцем Кам’янець-Подільського району.

На Хмельниччині правоохоронці викрили 19-річного місцевого мешканця, який створив фейковий акаунт дівчини в Instagram та видурив у знайомого пів мільйона гривень.

Про це повідомили в пресслужбі поліції Хмельницької області.

Як стало відомо, 19-річний хлопець створив фейковий акаунт дівчини в Instagram та познайомився з 22-річним мешканцем Кам’янець-Подільського району.

“В мережі він створив фейковий акаунт від імені дівчини та написав з нього знайомому. З часом почав виманювати гроші: на дороговартісне лікування, потім — на інші потреби. Коли ж сума сягнула пів мільйона, потерпілий вирішив перевірити, куди він скидав гроші. І за номером картки ховалась зовсім не та дівчина з Інстаграму”, - розповіли в поліції.

Наразі слідчі за процесуального керівництва прокуратури вже оголосили шахраєві підозру за ст. 190 КК України. Йому загрожує від трьох до восьми років ув’язнення. Остаточну міру покарання визначить суд.

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