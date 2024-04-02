На Хмельниччині хотіли мобілізувати чоловіка із гепатитом С: що вирішив суд

На суді чоловік стверджував, що хоче служити в ЗСУ.

У Хмельницькій області до 3 років позбавлення волі засудили чоловіка, в якого діагностували гепатит С, проте ВЛК визнала його придатним до мобілізації.

Про це йдеться у вироку Нетішинського райсуду Хмельницької області.

За даними суду, чоловік у липні 2023 року пройшов військово-лікарську комісію, яка визнала його придатним до служби в армії. Згодом він двічі отримував повістку, проте ухилився від мобілізації.

На суді чоловік провину визнав. Він повідомив, що "мав бажання піти служити і попросив лікарів не вказувати наявне у нього захворювання на гепатит С у висновку комісії". Підсудний зазначив, що за першою повісткою не прийшов до ТЦК оскільки "помилився із датою відправлення". У жовтні 2023 року він не прийшов до ТЦК, бо зробив щеплення і йому стало зле. Про це підсудний повідомляв працівникам ТЦК та звертався до сімейного лікаря.

"На даний час він продовжує лікуватись, так як має намір йти служити. Крім того, зазначив, що з 2020 року проходить курси замісної терапії по метадоновій програмі", - йдеться у поясненні чоловіка.

Відповідно до довідки військово-лікарської комісії №691 від 20.07.2023, вбачається, що чоловік за наявності діагнозу "вірусний гепатит С" безжовтянична форма без порушень функції печінки" - придатний до військової служби.

Суд визнав чоловіка винним за статтею 336 ККУ та засудив до 3 років позбавлення волі.

Вирок суду

Нагадаємо, Жорін заявив про "вкрай небезпечну" ситуацію з мобілізацією в Україні.

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