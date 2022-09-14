На Хмельниччині іномарка влетіла у металевий відбійник: водієві стало зле за кермом

У Хмельницькій області на трасі "Старокостянтинів-Полонне" сталася смертельна аварія.
Автопригода сталася близько 16:30 у вівторок, 13 вересня, на Шепетівщині. Легковий автомобіль в’їхав просто в металевий відбійник. Частина відбійника пробила лобове скло автівки та вилізла з іншої сторони.
Про це повідомили у пресслужбі поліція Хмельницької області.
Зазначається, що кермом Skoda Octavia був 46-річний водій. Чоловік не впорався з керуванням і загинув на місці аварії. За попередньою інформацією, що причиною аварії могло стати різке погіршення стану здоров'я водія.
Автомобіль з місця пригоди правоохоронці вилучили. За даним фактом слідчі розпочали провадження. Слідство триває.
Як повідомлялося, у Львівській області в ніч проти 5 вересня сталась смертельна аварія. У ДТП загинув 30-річний чоловік, який їхав у автомобілі Škoda.
Читайте також:
- У Вінницькій області авто збило на смерть двох хлопців 19 та 20 років: фото
- В Івано-Франківську хочуть повернути масковий режим через COVID-19
- У Житомирській області суд виніс вирок пенсіонеру-колаборанту: підтримував путінську армію