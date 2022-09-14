На Хмельниччині іномарка влетіла у металевий відбійник: водієві стало зле за кермом

У Хмельницькій області на трасі "Старокостянтинів-Полонне" сталася смертельна аварія.

Автопригода сталася близько 16:30 у вівторок, 13 вересня, на Шепетівщині. Легковий автомобіль в’їхав просто в металевий відбійник. Частина відбійника пробила лобове скло автівки та вилізла з іншої сторони.

Про це повідомили у пресслужбі поліція Хмельницької області.

Зазначається, що кермом Skoda Octavia був 46-річний водій. Чоловік не впорався з керуванням і загинув на місці аварії. За попередньою інформацією, що причиною аварії могло стати різке погіршення стану здоров'я водія.

Автомобіль з місця пригоди правоохоронці вилучили. За даним фактом слідчі розпочали провадження. Слідство триває.

Як повідомлялося, у Львівській області в ніч проти 5 вересня сталась смертельна аварія. У ДТП загинув 30-річний чоловік, який їхав у автомобілі Škoda.

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