На Хмельниччині кілька тисяч людей залишилися без світла: що сталося

В області був сильний вітер.

У середу, 22 лютого, на Хмельниччині 3757 споживачів залишилися без електропостачання. Енергетики намагаються повернути людям світло.

Про це повідомив голова ОВА Сергій Гамалій.

"Внаслідок несприятливих погодних умов (сильних поривів вітру) знеструмленими залишаються 3757 споживачів", - йдеться у повідомленні.

Своєю чергою, в "Хмельницькобленерго" наголошують, що ще напередодні люди залишилися без електрики. Наразі близько 60% пошкоджень усунуто. Бригади продовжують роботи, але погодні умови уповільнюють аварійно-відновлювальні роботи.

"Внаслідок погіршення погодних умов та поривів вітру до 35 м/с в частині громад області відбулися обриви проводів повітряних ліній електропередачі та відповідно аварійні відключення. Енергетики здійснювали аварійно-відновлювальні роботи цілий день, але вітер не вщухав та додавав нових пошкоджень", - кажеть у "Хмельницькобленерго".

До слова, на сьогодні ліміт використання електроенергії для області не встановлено. Саме тому день мине без погодинних відключень.

Нагадаємо, напередодні через сильний вітер було знеструмлено 122 населені пункти Львівської області. Найбільші проблеми на Яворівському, Бродівському, Перемишлянському та Жовківському напрямках.

Також 21 лютого у Київській області запровадили аварійні відключення електроенергії через погіршення погоди. Без електроенергії залишилося понад 7 тисяч споживачів.

Світло є, але не у всіх: де залишаються проблеми з електрикою - Руслан Слободян