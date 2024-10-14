На Хмельниччині лікарі з ВЛК підробляли медичні висновки для військовозобов’язаних

На Хмельниччині лікарі виписували фальшиві медичні виписки для чоловіків призовного віку.

Про це повідомили у Національній поліції.

Повідомляється, що під час обшуків вилучили гроші та записники з іменами клієнтів. Затриманим загрожує до восьми років в’язниці з конфіскацією майна

Поліцейські встановили, що заступниця голови військово-лікарської комісії організувала схему, в яку залучила лікаря екстреної медичної допомоги. Їхня діяльність полягала в наданні чоловікам призовного віку можливості отримати групу інвалідності, що дозволяло уникнути призову до Збройних сил України. Для цього зловмисники вносили до медичних документів неправдиву інформацію про наявність у них захворювання. Після цього ці документи передавалися на розгляд військово-лікарської комісії, де приймалися позитивні рішення.

Вартість таких "послуг" коливалася від 3000 до 8000 доларів. 10 жовтня оперативники управління стратегічних розслідувань у Хмельницькій області затримали лікаря підстанції під час отримання чергової суми грошей. Під час обшуків у зловмисників було вилучено 182 000 доларів і 6500 євро, що в еквіваленті становить майже 8 мільйонів гривень. Також були знайдені чорнові записи з прізвищами клієнтів, діагнозами та сумами грошей.

На основі зібраних доказів слідчі, під керівництвом Хмельницької обласної прокуратури, оголосили підозру заступниці голови військово-лікарської комісії та лікарю екстреної медичної допомоги. Їхні дії кваліфіковані за статтею 369-2 Кримінального кодексу України, що передбачає до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна. Наразі вирішується питання про запобіжні заходи для підозрюваних, а поліцейські продовжують встановлювати всіх учасників схеми та осіб, які скористалися їхніми послугами.

Нагадаємо, служба безпеки України повідомила про підозру 31 особі у вчиненні корупційних правопорушень. З початку 2024 року відкрито 14 кримінальних проваджень стосовно неправомірних дій співробітників військово-лікарських комісій (ВЛК).

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