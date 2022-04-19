На Хмельниччині мати військового віддала шахраям всі кошти, аби "визволити сина з полону"

На Хмельниччині мати військового віддала шахраям всі кошти, аби "визволити сина з полону"

Чоловік написав жінці у соцмережі.

У Хмельницькій області фіксують випадки, коли шахраї звертаються до батьків військовослужбовців і розповідають, що їхні діти у полоні.

Про це повідомили у Шепетівському районному управлінні поліції.

Зазначається, що матері військовослужбовця Збройних Сил України, яка живе в одному зі сіл Ізяславського району у соцмережі написав невідомий. Він розповів, що її син нібито у полоні, а для його визволення необхідні гроші. Мовля, для цього слід перерахувати кошти. Жінка перерахувала зловмиснику усі гроші, які мала, а це 12 тисяч гривень.

Крім того, три випадки шахрайства правоохоронці зафіксували у Славуті, Нетішині й Шепетівці. "У Славуті псевдооператори під приводом активізації сім-карти заволоділи 7 тисячами гривень. Псевдобанкіри ошукали жительку Нетішина на 53 тисячі гривень. А мешканка Шепетівки втратила 9 тисяч 500 гривень, ставши жертвою махінацій з орендою житла", - повідомили у районному управлінні поліції.

Як повідомлялося, Служба безпеки затримала двох шахраїв із Запоріжжя, які просили у прикарпатських підприємців гроші нібито для Збройних сил України. Вони телефонували франківським підприємцям і просили переказати на картку гроші на “допомогу” ЗСУ. Зняту з рахунку готівку в розмірі понад 64 тисячі гривень шахраї поділили між собою.

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