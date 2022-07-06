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На Хмельниччині молодик зґвалтував неповнолітню на набережній

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На Хмельниччині молодик зґвалтував неповнолітню на набережній

фото умовне / Фото: pixabay.com

У Хмельницькій області до семи років засудили молодика, який зґвалтував неповнолітню дівчину.

Інцидент стався у Старокостянтинові. На місцевій набережній 29-річний чоловік та 17-річна дівчина разом розпивали алкоголь. 

Про це повідомили в Хмельницькій обласній прокуратурі. 

"Зловмисник скористався безпорадним станом 17-річної дівчини, яка випила зайвого, та зґвалтував її", - йдеться у повідомленні. 

Обвинувачений своєї вини не визнав. Втім, на підставі зібраних та наданих до суду доказів прокурори довели його вину. Старокостянтинівський районний суд виніс гвалтівнику вирок - 7 років позбавлення волі.

Яек повідомлялося, у Київській області 19-річний хлопець зґвалтував дитину. В селі Селичівка молодик скоїв сексуальне насильство над 13-річною знайомою. Злочин стався неподалік місцевої водойми, коли молоді люди  саме йшли на відпочинок до друзів

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