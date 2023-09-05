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На Хмельниччині на дорозі зіткнулися іномарки: є загиблі (фото)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Хмельниччині на дорозі зіткнулися іномарки: є загиблі (фото)

На Хмельниччині, у Кам’янець-Подільському районі трапилась смертельна ДТП.

Водій мікроавтобуса опинився у лікарні.

На Хмельниччині, у Кам’янець-Подільському районі, вранці 4 вересня трапилась смертельна ДТП. Загинуло дві людини.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

На дорозі біля села Шатава зіткнулися два автомобілі Skoda та Mercedes. Причини та обставини аварії з’ясовують правоохоронці.

На місці аварії загинув 44-річний водій Skoda. Дорогою до лікарні померла 62-річна пасажирка мікроавтобуса. Під час зіткнення жінку  затисло металевими конструкціями. 

"Для того, аби вивільнити тіло загиблого та деблокувати потерпілу, рятувальники використали спецінструмент. На жаль, дорогою до лікарні жінка загинула, 61-річний водій мікроавтобуса доставлений до лікувального закладу", - йдеться у повідомленні. 

В аварії на Хмельниччині загинули двоє осіб. / © ДСНС у Хмельницькій області
В аварії на Хмельниччині загинули двоє осіб. / Фото: ДСНС у Хмельницькій області

Як повідомлялося, ввечері 1 вересня на Хмельниччині п'яний водій скоїв моторошну ДТП. В аварії загинуло двоє осіб. Крім того, троє людей отримали травми. 

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Дата публікації
Перегляди
558
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