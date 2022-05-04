На Хмельниччині ошукали переселенку з Сєвєродонецька: вкрали з картки майже 50 тис. грн

На Хмельниччині ошукали переселенку з Сєвєродонецька: вкрали з картки майже 50 тис. грн

Від початку війни зросла кількість випадків, коли шахраям вдавалося нажитися на довірливих громадянах.

У Хмельницькій області невідомі нажилися на 54-річній переселенці. Жінка тимчасово перебралася із Сєвєродонецька до селища Смотрич Дунаєвецького району.

Про це повідомили у пресслужбі Поліції Хмельницької області.

Жінці 25 квітня на Viber надійшло повідомлення із активним посиланням. У ньому йшлося про отримання соціальної допомоги, яку надають переселенцям із зони активних бойових дій. Жінка перейшла за посиланням. Втім, після того її телефон заблокували.

Пізніше переселенка виявила, що з її банківського рахунку зняли 47 513 гривень. Кошти перевели на інший рахунок.

Жителька Луганської області звернулась до поліції. За фактом шахрайства слідчі відкрили кримінальне провадження.

Як повідомлялося, поліція Львівської області викрила зловмисника, який виготовляв, а згодом продав неякісні пластини, з яких згодом виготовляли бронежилети. До слова, в березні чоловік отримав із-за кордону пластини відповідного стандарту для бронежилетів, які мав віддати волонтерській організації. Утім, замість цього він вирішив їх продати.

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