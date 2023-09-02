На Хмельниччині п'яний водій скоїв моторошну ДТП: є загиблі та травмовані (фото)

Ввечері 1 вересня поблизу Шепетівки Хмельницької області сталася моторошна аварія, у які загинуло двоє осіб. Крім того, троє людей отримали травми.

Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції.

На автодорозі сполученням "Городище - Рівне - Старокостянтинів" близько 21:00 автомобіль Citroen виїхав на зустрічну смугу руху. Кермував авто 56-річний житель Шепетівки, який був у стані алкогольного сп’яніння. На зустрічці іномарка зіткнулася з ВАЗом, яким керував 45-річний житель Житомирської області, та Ford, за кермом якого був 28-річний жителя Хмельниччини.

Внаслідок ДТП двоє пасажирів ВАЗ, а це жителі Житомирської області 1988 та 1994 років народження від отриманих травм померли на місці події. Водії автомобілів та пасажир Citroen отримали тілесні ушкодження та були шпиталізовані до лікарні.

Правоохоронці затримали водія Citroen. Транспортні засоби поміщено на спеціальний майданчик для тимчасово затриманих транспортних засобів. Поліція відкрила провадження за статтею "порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння".

Поліцейські встановлюють деталі моторошної аварії поблизу Шепетівки Хмельницької області.

Як повідомлялося, смертельна аварія з дітьми сталася на Вінниччині. Загинуло 12 осіб - усі вони були у салоні ВАЗу. Серед загиблих було шість дітей віком від 2 до 12 років.

Читайте також: