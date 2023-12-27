На Хмельниччині п'яний водій спричинив смертельну ДТП: ЗМІ пишуть, що це – священник УПЦ МП

За даними ЗМІ, п'яний священник УПЦ МП за кермом "скромного" BMW X5 вчинив смертельну ДТП.

У Хмельницькій області поліцейські затримали п’яного водія, який спричинив смертельну ДТП.

Про це передає пресслужба поліції регіону.

Інцдент стався 26 грудня, на автодорозі сполученням "Дунаївці – Грушка" поблизу села Мушкутинці Дунаєвецької тергромади.

За словами правоохоронців 49-річний водій елітного позашляховика BMW X5 зіткнувся з автомобілем "ВАЗ 21110" під керуванням 46-річного чоловіка. В результаті аварії водій "ВАЗу" отримав тілесні ушкодження. Від отриманих травм він помер у лікарні.

ВАЗ чоловіка, який загинув у ДТП

Перевірка за допомогою приладу "Драгер" показала, що водій BMW перебував за кермом у стані алкогольного сп’яніння. Вміст алкоголю в крові перевищував норму у 8 з половиною разів. Поліцейські затримали зловмисника. Йому загрожує до 10 років ув’язнення. Слідчі дії тривають.

BMW X5 після аварії

Ким виявився водій "бехи"

"Суспільне" з посиланням на джерела пише, що за кермом BMW X5 був священник УПЦ МП. 28 грудня у Кам’янці-Подільському йому обиратимуть запобіжний захід.

В УПЦ МП офіційно поки не коментують цей інцидент.

Раніше повідомлялося, що церковна хористка УПЦ МП наводила ворожі ракети на позиції ЗСУ поблизу Запоріжжя.

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