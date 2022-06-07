На Хмельниччині п’яний збив підлітка на смерть і втік: водія засудили на 8 років

На Хмельниччині п’яний збив підлітка на смерть і втік: водія засудили на 8 років

У Хмельницькій області до восьми років ув'язнення засудили чоловіка, який скоїв смертельну ДТП.

Аварія сталася у селищі міського типу Стара Синява торік у грудні. Місцевий чоловік, який був п’яним, не впорався з керуванням.

Про це повідомили у Хмельницькій обласній прокуратурі.

Водій Renault збив 17-річного хлопця, а після цього втік з місця аварії. Від отриманих травм підліток помер на місці.

Слідство встановило, що 36-річний водій наїхав на хлопця, коли той йшов по краю проїзної частини.

Винуватця ДТП затримали правоохоронці. Старосинявський районний суд виніс йому вирок - 8 років позбавлення волі та позбавлення прав керування авто на той же строк.

Як повідомлялося, п'яний російський військовий на краденому джипі спричинив смертельну ДТП у Херсоні. Двоє людей загинули, четверо - в лікарні. Аварія сталася в середмісті, поруч із зупинкою, де стояли люди.

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