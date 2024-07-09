На Хмельниччині парочка катувала односельчанку, звинувативши її у чаклунстві: шокувальні подробиці

У Хмельницькій області затримали чоловіка та його спільницю, які катували жінку та намагались її вивезти у лісосмугу. Підозрювані звинуватили жінку у чаклунстві.

Про це повідомила Хмельницька обласна прокуратура.

За даними слідства, інцидент стався у червні 2024 року в с. Чотирбоки, що на Шепетівщині. Там 35-річна жінка та 27-річний чоловік увірвались до помешкання односельчанки, вибивши вхідні двері.

Парочка била, душила та навіть порізала потерпілу. Підозрювані звинуватили односельчанку у тому, що вона нібито здійснює чаклунські ритуали.

"Ігноруючи благання останньої припинити знущання, чоловік вкотре вдарив її кулаком в обличчя, від чого вона втратила свідомість. Зловмисники виволокли її на вулицю та поклали в багажник автомобіля, з метою вивезти в лісосмугу та продовжити катування. На щастя, коли підозрювані ломились в оселю, потерпіла встигла викликати правоохоронців, які прибули вчасно та затримали кривдників", - повідомили у прокуратурі.

Чоловіка та жінку звинувачують у катуванні, погрозі вбивством, незаконному позбавленні волі людини та порушенні недоторканності житла (ч. 2 ст. 127, ч. 1 ст. 129, ч. 2 ст. 146, ч. 1 ст. 162 КК України).

Нагадаємо, на Хмельниччині після обміління Дністра виявили загадкову знахідку.

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