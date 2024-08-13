На Хмельниччині перекинувся автобус з дітьми: є загиблі та поранені

В автобусі перебували 23 людини.
На Хмельниччині автобус з дітьми потрапив в ДТП. Внаслідок аварії загинули двоє людей: дванадцятирічна дівчинка та вчителька.
Про це повідомили у поліції Хмельницької області.
Зазначається, що аварія сталася 13 серпня близько 07:45 на автодорозі Н-03 поблизу села Вишнопіль Старокостянтинівської тергромади.
У поліції розповіли, що загалом в автобусі "ЛАЗ Лайнер" було 23 особи: 19 дітей, 2 дорослих, що супроводжували групу, та 2 водії.
Ще 16 постраждалих дітей доправлено до медичних закладів. Одна дитина та водій автобуса — у важкому стані в реанімації.
"Автобус перевозив людей з селища Любар Житомирської області до села Микуличин Івано-Франківської області. За попередніми даними, водій не впорався з керуванням та допустив перекидання транспортного засобу", — йдеться в повідомленні.
Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху особою, яка керує транспортним засобом, що спричинило загибель кількох осіб (ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України).
Нагадаємо, внаслідок ДТП у столиці загинула інспекторка Києва, капітан поліції Інна Ліфанова. Без матері залишились двоє дітей.
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