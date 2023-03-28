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На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус (фото, відео)

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Хмельниччині перекинувся пасажирський автобус (фото, відео)

Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

Зранку 28 березня на Хмельниччинінеподалік міста Волочиськ, перекинувся автобус з пасажирами. У салоні транспортного засобу було 25 осіб, серед яких двоє дітей.

Про в це повідомили у поліції Хмельницькій області.

За попередньою інформацією, водій "Неоплана" сполученням "Варшава-Одеса" не впорався з керуванням. Автобус з’їхав у кювет та перекинувся.

Наразі з ними пасажирами медики, які визначають ступінь важкості отриманих травм. Про загальну кількість травмованих в поліції обіцяють повідомити дещо пізніше.

Видання vsim.ua пише, що, попередньо, є 20 постраждалих, серед них - діти. Наголошується, що автобусу витягнули двох важкотравмованих, а одна людина була без свідомості. Дітей, які на момент ДТП перебували в автобусі, витягував водій. На узбіччях поруч припаркувалися автівки та спецтранспорт.

Нагадаємо, 27 березня у селі Бірки, що у Львівській області, сталася автотроща за участі легкового автомобіля й вантажівки. Внаслідок інциденту загинула людина. Через аварію від отриманих травм загинув на місці водій легковика.

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Дата публікації
Перегляди
931
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