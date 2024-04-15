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На Хмельниччині під час зіткнення мотоциклів трагічно загинула дівчина 

На Хмельниччині під час зіткнення мотоциклів трагічно загинула дівчина 

На місці аварії

Водії також отримали тілесні ушкодження.

На проспекті Грушевського у Кам’янці-Подільському сталася смертельна ДТП. Унаслідок зіткнення двох мотоциклів загинула 16-річна дівчина. 

Про це повідомила пресслужба поліції Хмельницької області.

За інформацією правоохоронців, два мотоцикли марки Lifan, якими керували місцеві жителі 16 та 17 років, зіткнулися близько 20:00. Від отриманих травм 16-річна пасажирка одного з транспортних засобів загинула на місці події. Водії також отримали тілесні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення ПДР, що спричинило смерть потерпілого) ККУ й наразі встановлюють усі обставини події. Санкція статті передбачає від трьох до восьми років позбавлення волі.

Нагадаємо, на Львівщині водій збив двох 10-річних дівчат на самокаті: одна з них загинула.

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