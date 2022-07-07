На Хмельниччині підлітка засудили за поширення дитячого порно

Зазначається, що 2020-го хлопець за­ван­та­жив на свій те­ле­фон фо­то та ві­део, які міс­ти­ли ди­тя­че пор­но. Після цього він над­си­лав файли у Telegram двом дру­зям-од­но­літ­кам.

Про це повідомили у пресслужбі суду.

Хлопець у су­ді свою прови­ну виз­нав пов­ністю. Втім, про­сив су­во­ро його не ка­ра­ти.

З його слів, рек­ла­му еро­тич­но­го ха­рак­те­ру по­ба­чив у од­ній з груп в Instagram. Перейшов за посиланням. Коли побачив там файли, то ви­рі­шив їх пе­рес­ла­ти й сво­їм дру­зям. Мовляв, вони не бу­ли про­ти. Підліток каже: розумів, що фо­то й ві­део су­пе­ре­чать прин­ци­пам мо­раль­нос­ті, але не ду­мав, що своїми ді­ями вчи­няє зло­чин.

Суд призначив покарання для хлопця у вигляді п'яти років позбавлення волі. Втім, його звільнили від увʼязнення з іспитовим терміном на два роки.

Як повідомлялося, на Хмельниччині притягнули до відповідальності чоловіка, який зберігав на власному комп’ютері дитячу порнографію. Правопорушником виявився вчитель одного із навчальних закладів на території Шепетівського району. Його засудили на два роки обмеження волі та позбавили права працювати педагогом.

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