На Хмельниччині підлітка засудили за поширення дитячого порно

Шепетівський міськрайонний суд Хмельницької області засудив 17-річного підлітка за поширення дитячого порно.
Зазначається, що 2020-го хлопець завантажив на свій телефон фото та відео, які містили дитяче порно. Після цього він надсилав файли у Telegram двом друзям-одноліткам.
Про це повідомили у пресслужбі суду.
Хлопець у суді свою провину визнав повністю. Втім, просив суворо його не карати.
З його слів, рекламу еротичного характеру побачив у одній з груп в Instagram. Перейшов за посиланням. Коли побачив там файли, то вирішив їх переслати й своїм друзям. Мовляв, вони не були проти. Підліток каже: розумів, що фото й відео суперечать принципам моральності, але не думав, що своїми діями вчиняє злочин.
Суд призначив покарання для хлопця у вигляді п'яти років позбавлення волі. Втім, його звільнили від увʼязнення з іспитовим терміном на два роки.
Як повідомлялося, на Хмельниччині притягнули до відповідальності чоловіка, який зберігав на власному комп’ютері дитячу порнографію. Правопорушником виявився вчитель одного із навчальних закладів на території Шепетівського району. Його засудили на два роки обмеження волі та позбавили права працювати педагогом.
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