На Хмельниччині підрядник "заробив" на реконструкції школи понад пів мільйона гривень

Зазначається, що зловмисник привласнив частину з десяти мільйонів гривень. Кошти виділи з державного бюджету на реконструкцію навчального закладу у місті Полонне.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Встановлено, що за результатами публічних закупівель підрядник та Полонська міська рада уклали договір про реконструкцію загальноосвітньої школи. Вартість робіт перевищувала десять мільйонів гривень. Підрядник виконав роботи, але не в повному обсязі. Втім, зловживаючи службовим становищем, підробив документацію про кількість та вартість робіт, визначених проектно-кошторисною документацією.

Слідчі вже завершили досудове розслідування за статтями "заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем в особливо великих розмірах та "службове підроблення". Підозрюваному може загрожувати до 12 років ув’язнення.

Як повідомлялося, жителя Прикарпаття судитимуть за шахрайство із гуманітарною допомогою для Збройних сил України. У заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою підозрюють 20-річного мешканця Надвірної.

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