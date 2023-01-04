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На Хмельниччині поховали 22-річну жертву ракетного удару: на прощанні було весільне гільце і коровай

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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На Хмельниччині поховали 22-річну жертву ракетного удару: на прощанні було весільне гільце і коровай

Фото: Суспільне Хмельницький.

Родина дівчини збирає гроші на помсту.

У Хмельницькій області 3 січня попрощалися із 22-річною Оксаною Музикою, яка 31 грудня отримала важкі поранення внаслідок ракетного обстрілу в обласному центрі. Дівчина померла у ніч проти 1 січня.

Про це повідомляє "Суспільне" та місцеве видання "Всім".

Загиблу поховали у її рідному селі Грим’ячк. На прощання зібралося кілька сотень осіб. Зокрема, рідні, друзі та небайдужі мешканці. На прощанні було весільне гільце та коровай. До слова, дівчина планувала весілля на літо 2022-го, але скасували його через війну. 

"У 2017 році Оксана закінчила наш ліцей "з відзнакою". Розумниця, талановита у всьому, організаторка усіх ліцейних заходів, чуйна, душевна, справедлива. Вона завжди приходила усім на допомогу. Вона завжди посміхалася. Це була дівчина-краса. Тепер Оксанка - янгол небесний", - згадує Оксану вчителька Хмельницького ліцею ІІ-ІІІ ступенів Юлія Рудницька.

Фото: Всімю / ©
Фото: Всімю

Рідні загиблої дівчини відкрили збір коштів на помсту за її смерть. Гроші планують передати в управління розвідки на закупівлю дронів-камікадзе.

До слова, Оксана постраждала неподалік місцевого ринку "Дубово" в автомобілі. У салоні був її чоловік та двоє друзів. Дівчина отримала важкі пранення. Її шпиталізували. В соцмережах стали ширитися дописи про необхідність крові для хмельничанки. Втім, медикам не вдалося врятувати дівчину. 

Фото: Всім / ©
Фото: Всім

У реанімаційному відділенні обласної лікарні перебуваж чоловік померлої Оксани - 23-річний Назар. У нього проблема з ногою. Її подруга Марина має поранене око, куди потрапило скло від автівки. Хлопець Марини - Дмитро - має два осколки в спині, один за вухом та в щоці. 

Ракетний удар по Хмельницькому 31 грудня 

Повітряну тривогу оголосили о 13:04. Мешканці обласного центру повідомляли про вибухиВлада підтвердила ворожі "прильоти". Хмельницький атакували ракетами.

Спочатку повідомляли, що поранено щонайменше чотири людини внаслідок обстрілу. Згодом стало відомо, що внаслідлок атаки постраждало вісім цивільних осіб. В лікарні померла 22-річна Оксана.

Крім того, частина Хмельницького залишилася знеструмленою. Також у місті пошкоджено вісім транспортних засобів, 13 житлових будинків, складські приміщення. Є влучання в АЗС. 

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Дата публікації
Перегляди
4664
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