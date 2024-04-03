На Хмельниччині покарали жінку, яка напала на бус працівників ТЦК – подробиці

У Хмельницькій області жінки напали на машину працівників військкомату, одну із них покарали.

У Хмельницькій області днями розлючені жінки відгамселили автомобіль представників ТЦК та СП, а самих співробітників військкомату вигнали. Напад стався на військовослужбовців Шепетівського РТЦК. Одну із жінок покарають у судовому порядку.

Про це пише ОК "Захід".

"Поліція почала розслідування стосовно випадку у Хмельницькій області, де жінка почала псувати автомобіль співробітників ТЦК", – йдеться у повідомленні.

Щодо однієї з жінок відкрили адміністративне провадження за дрібне хуліганство.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді штрафу, громадських чи виправних робіт з відрахуванням 20% заробітку, або адміністративний арешт на строк до 15 діб.

"Хочемо ще раз нагадати кожному: військовослужбовці ТЦК – є частиною ЗСУ. Будь-яка протиправна дія стосовно військовослужбовців буде нести за собою покарання", – наголосили в ОК "Захід".

Нагадаємо, у Хмельницькому чоловік помер через 2 дні після візиту до ТЦК.

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