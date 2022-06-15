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На Хмельниччині поліцейські викрили наркоаграрія: на ділянці вирощував коноплі

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На Хмельниччині поліцейські викрили наркоаграрія: на ділянці вирощував коноплі

У Хмельницькій області поліцейські викрили наркоаграрія.

Правоохоронці виявили на присадибній ділянці 38-річного мешканця Меджибізької тергромади насадження конопель. Крім того, він зберігав нарковмісні рослини в сухому вигляді.

Про це повідомляє поліція Хмельницької області. 

Насадження конопель знайшли у господарстві в жителя одного із сіл. Його раніше вже притягували до кримінальної відповідальності за зберігання наркотиків.

У нього вилучили і направили на експертизу понал пів тисячі нарковмісних рослин, а також уже висушені рослини в подрібненому вигляді. 

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтями "незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту та "незаконний посів або незаконне вирощування снотворного маку чи конопель".

© ГУ Національної поліції в Хмельницькій області
Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Як повідомлялся, у Хмельницькій області 28-річний місцевий житель розбестив трьох дівчаток віком 4, 6 та 8 років. Підозрюваному загрожує позбавлення волі на строк до восьми років.

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