На Хмельниччині поліцейські затримали групу наркоторговців, організатором якої був громадянин РФ

Злочинна група, створена громадянином країни-агресора, мала міжнародні зв'язки.

На Хмельниччині поліцейські затримали злочинну групу наркоторговців.

Її організатором був 59-річний мешканець міста Славута, громадянин Росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв'язків у кримінальному світі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.

У повідомленні йдеться, що чоловік розподілив ролі серед членів групи: там були "хіміки", "закладники", "фасувальники" та "кур'єри". Правоохоронці задокументували близько 20 фактів збуту зловмисниками наркотиків.

t.me/UA_National_Police

Щомісячний прибуток, який члени злочинної групи отримували від наркоторгівлі, становив понад 350 тисяч гривень.

"Поліцейські одночасно провели 30 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, а також готову до реалізації "продукцію". Крім того — мобільні телефони, в яких зафіксовані факти злочинної діяльності фігурантів, чорнові записи, гроші, отримані злочинним шляхом. Також у чоловіків вилучили незареєстровану гладкоствольну, нарізну, травматичну зброю, набої різного калібру, мисливські ножі тощо", – йдеться у повідомленні.

Наразі вісьмох фігурантів затримано. Їм вже оголошено про підозру.

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