На Хмельниччині поліцейські затримали групу наркоторговців, організатором якої був громадянин РФ

Злочинна група, створена громадянином країни-агресора, мала міжнародні зв'язки.
На Хмельниччині поліцейські затримали злочинну групу наркоторговців.
Її організатором був 59-річний мешканець міста Славута, громадянин Росії. Чоловік неодноразово притягувався до кримінальної відповідальності і мав широке коло зв'язків у кримінальному світі. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції України.
У повідомленні йдеться, що чоловік розподілив ролі серед членів групи: там були "хіміки", "закладники", "фасувальники" та "кур'єри". Правоохоронці задокументували близько 20 фактів збуту зловмисниками наркотиків.
Щомісячний прибуток, який члени злочинної групи отримували від наркоторгівлі, становив понад 350 тисяч гривень.
"Поліцейські одночасно провели 30 санкціонованих обшуків, у ході яких вилучили лабораторне обладнання, прекурсори, а також готову до реалізації "продукцію". Крім того — мобільні телефони, в яких зафіксовані факти злочинної діяльності фігурантів, чорнові записи, гроші, отримані злочинним шляхом. Також у чоловіків вилучили незареєстровану гладкоствольну, нарізну, травматичну зброю, набої різного калібру, мисливські ножі тощо", – йдеться у повідомленні.
Наразі вісьмох фігурантів затримано. Їм вже оголошено про підозру.
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