На Хмельниччині пострілами зупиняли водія, який вчинив ДТП з поліцейським авто

Водій мікроавтобуса на об’їзній дорозі міста Калинівка Вінницької області намагався втекти від поліції та спровокував ДТП з патрульною машиною. Щоб зупинити порушника, правоохоронці застосували табельну зброю.

Про це повідомили у поліції Хмельницької області.

Інцидент трапився близько 2 години ночі в суботу, 29 червня. Водій мікроавтобуса, який рухався автотрасою під час комендантської години, проігнорував вимогу працівників патрульної поліції зупинитись та, додавши швидкості, намагався втекти від правоохоронців.

“Під час переслідування екіпажами поліції керманич транспортного засобу створював аварійні ситуації на дорозі та, перетнувши кордон з Хмельницькою областю, здійснив ДТП зі службовим автомобілем управління патрульної поліції Вінницької області, який його переслідував увесь цей час. Двоє поліцейських отримали тілесні ушкодження”, - йдеться у повідомленні.

Автомобіль патрульної поліції після ДТП / Фото: Національна поліція Хмельницької області

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Для зупинки транспортного засобу один з правоохоронців застосував табельну вогнепальну зброю в бік автомобіля правопорушника, але водію вдалося втекти з місця події. На розшук зловмисника були негайно зорієнтовані усі працівники поліції Хмельниччини. Чоловіка розшукали та затримали близько 6 ранку 30 червня.

Правопорушником виявився 24-річний мешканець одного із сіл Київської області.

Вчинивши ДТП з патрульним автомобілем, чоловік доїхав до найближчого населеного пункту Хмельницької області, де кинув транспортний засіб. Майже добу він переховувався у хащах, закинутих будівлях, аж доки не дістався до придорожнього мотелю на під'їзді до міста Хмельницький. Саме там його затримали хмельницькі оперативники та бійці роти поліції особливого призначення.

Покинутий мікроавтобус правопорушника / Фото: Національна поліція Хмельницької області

Під час затримання зловмисник поводився агресивно і жодних адекватних пояснень щодо своєї протиправної поведінки не надав.

Наразі чоловік затриманий, відкрито кримінальне провадження за ч.2 статті 345 ККУ (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу". Санкція статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п'яти років або позбавлення волі на той самий строк.

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Нагадаємо, раніше в Києві правоохоронці затримали нетверезого водія, який порушив ПДР, він намагався втекти від поліції та смертельно травмував перехожого.

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