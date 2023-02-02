На Хмельниччині працівника військкомату вимагав хабар від призовника за непроходження служби

Ухилення від армії коштувал 1,7 тис. доларів.
У Хмельницькій області судитимуть працівника військкомату. Він вимагав хабар з призовника за непроходження служби.
Про це повідомили у пресслужбі Національної поліції в Хмельницькій області.
Слідство встановило, 25-річний військовий отримав 1,7 тис. доларів хабаря. Саме в таку суму він пообіцяв допомогти одному з призовників з непроходженням служби. До слова, молодикові на той момент вже вручили повістку.
"Наприкінці серпня минулого року чоловік отримав "завдаток" у розмірі 1000 доларів США. А 7 вересня під час передавання решти 700 доларів його затримали правоохоронці",- йдеться у повідомлені.
Зазначається, що обвинуваченому може загрожувати до п’яти років ув’язнення.
нагадаємо, 27 січня прикордонники відділу "Вилок", що на кордоні з Угорщиною затримала ухилянта, який вдавав із себе жінку. Разом з ним зупинили ще двох осіб.
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