На Хмельниччині розбилась родина з Кривого Рогу: загинули батько та його 16-річна донька (фото)

Причини ДТП встановлюються.
На трасі М-30 поблизу с. Шумівці Хмельницької області 20 липня сталась смертельна ДТП, у якій загинули жителі Кривого Рогу - чоловік та його 16-річна донька.
Про це повідомили в поліції Хмельницької області.
ДТП сталась 20 липня о 14:30. На трасі М-30 зіткнулись легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка Daewoo.
У легковику їхала родина з Кривого Рогу - 46-річний чоловік, його 47-річна дружина та 12-річна і 16-річна доньки. На місці аварії загинув батько та старша дівчинка. Матір та її 12-річну доньку госпіталізували. Складність травм уточнюється.
За кермом вантажівки був 49-річний житель Києва.
На місці аварії працюють слідчі, які встановлюють причини ДТП. Триває слідство.
Нагадаємо, у Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.
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