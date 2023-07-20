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На Хмельниччині розбилась родина з Кривого Рогу: загинули батько та його 16-річна донька (фото)

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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На Хмельниччині розбилась родина з Кривого Рогу: загинули батько та його 16-річна донька (фото)

ДТП на Хмельниччині / Фото: ГУ Національної поліції в Хмельницькій області

Причини ДТП встановлюються.

На трасі М-30 поблизу с. Шумівці Хмельницької області 20 липня сталась смертельна ДТП, у якій загинули жителі Кривого Рогу - чоловік та його 16-річна донька. 

Про це повідомили в поліції Хмельницької області. 

ДТП сталась 20 липня о 14:30. На трасі М-30 зіткнулись легковий автомобіль Renault Kangoo та вантажівка Daewoo. 

У легковику їхала родина з Кривого Рогу - 46-річний чоловік, його 47-річна дружина та 12-річна і 16-річна доньки. На місці аварії загинув батько та старша дівчинка. Матір та її 12-річну доньку госпіталізували. Складність травм уточнюється. 

За кермом вантажівки був 49-річний житель Києва. 

На місці аварії працюють слідчі, які встановлюють причини ДТП. Триває слідство. 

Нагадаємо, у Рівненській області під колесами батькового авто загинув однорічний син.

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Дата публікації
Перегляди
770
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